Завтра часть Шевченковского района будет без газа – адреса

Общество 09:37   17.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра, 18 ноября, из-за ремонтных работ некоторые абоненты в Шевченковском районе останутся без газа, передают в Харьковском городском филиале «Газсети». 

Из-за работ на системе газоснабжения без голубого топлива будут жители домов по таким адресам:

  • ул. Данилевского д. 26,   40,   42
  • ул. Кутовая д. 5
  • ул. Культуры д. 22-Б
  • ул. Клочковская д. 93
  • ул.Чичибабина д. 7
  • ул. Леся Курбаса д. 15-А

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
