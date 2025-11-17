Завтра часть Шевченковского района будет без газа – адреса

Завтра, 18 ноября, из-за ремонтных работ некоторые абоненты в Шевченковском районе останутся без газа, передают в Харьковском городском филиале «Газсети».

Из-за работ на системе газоснабжения без голубого топлива будут жители домов по таким адресам:

ул. Данилевского д. 26, 40, 42

ул. Кутовая д. 5

ул. Культуры д. 22-Б

ул. Клочковская д. 93

ул.Чичибабина д. 7

ул. Леся Курбаса д. 15-А

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.

