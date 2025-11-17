Завтра часть Шевченковского района будет без газа – адреса
Завтра, 18 ноября, из-за ремонтных работ некоторые абоненты в Шевченковском районе останутся без газа, передают в Харьковском городском филиале «Газсети».
Из-за работ на системе газоснабжения без голубого топлива будут жители домов по таким адресам:
- ул. Данилевского д. 26, 40, 42
- ул. Кутовая д. 5
- ул. Культуры д. 22-Б
- ул. Клочковская д. 93
- ул.Чичибабина д. 7
- ул. Леся Курбаса д. 15-А
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.
