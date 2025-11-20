Live

Де 20 листопада найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:36   20.11.2025
Оксана Якушко
Де 20 листопада найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку росіяни десять разів атакували позиції українських захисників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля сіл Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

На Південно-Слобожанському напрямку три бої відбувалися біля Синельникового та Вовчанська. Наразі триває один бій на цьому напрямку.

На Куп’янському напрямку позиції українських захисників росіяни атакували біля Піщаного. Воїни ЗСУ відбили атаку ворога.

Раніше повідомляли, що 106 дітей на Харківщині стали жертвами повномасштабної війни. Найменшим із них було два місяці, найстаршим – 17 років.

Читайте також: У Харкові ввели аварійні відключення світла

Автор: Оксана Якушко
