Де 20 листопада найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
На Лиманському напрямку росіяни десять разів атакували позиції українських захисників, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бої точилися біля сіл Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.
На Південно-Слобожанському напрямку три бої відбувалися біля Синельникового та Вовчанська. Наразі триває один бій на цьому напрямку.
На Куп’янському напрямку позиції українських захисників росіяни атакували біля Піщаного. Воїни ЗСУ відбили атаку ворога.
Раніше повідомляли, що 106 дітей на Харківщині стали жертвами повномасштабної війни. Найменшим із них було два місяці, найстаршим – 17 років.
