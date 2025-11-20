Понад 100 дітей загинули з початку повномасштабної війни на Харківщині (відео)
106 дітей на Харківщини стали жертвами повномасштабної війни. Найменшим з них було два місяці, найстаршим – 17 років, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що у Харкові вшанували пам’ять дітей, які загинули в регіоні внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, поклали квіти та іграшки до памʼятника загиблим дітям, що відкрили у 2023 році.
Синєгубов уточнив, що цьогоріч меморіальний комплекс отримав доповнення – композицію з гранітних дитячих кубиків, на яких викарбувані імена загиблих дітей під час війни.
«На жаль, ми будемо вимушені доповнити цей трагічний список. У ніч на 18 листопада армія рф своїм ракетним ударом по Берестину вбила 17-річну Карину Бахур. Дівчина була чемпіонкою України та Європи з кікбоксингу і козацького двобою, вчора мала б вирушити на кубок світу, а 5 грудня — святкувати своє 18-річчя», – додав голова ХОВА.
Відео: Олег Синєгубов
Нагадаємо, 20 листопада в Україні – День захисту дітей (його вперше відзначають у цю дату, до 2025-го року був 1 червня).
