Более 100 детей погибли с начала полномасштабной войны на Харьковщине (видео)
106 детей в Харьковской области стали жертвами полномасштабной войны. Самым маленьким из них было два месяца, самым старшим – 17 лет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что в Харькове почтили память детей, погибших в регионе в результате вооруженной агрессии РФ. В частности, возложили цветы и игрушки к памятнику погибшим детям, что открыли в 2023 году.
Синегубов уточнил, что мемориальный комплекс получил дополнение – композицию из гранитных детских кубиков, на которых написаны имена погибших детей во время войны.
«К сожалению, мы будем вынуждены дополнить этот трагический список. В ночь на 18 ноября армия рф своим ракетным ударом по Берестину убила 17-летнюю Карину Бахур. Девушка была чемпионкой Украины и Европы по кикбоксингу и казацкому поединку, вчера должна отправиться на кубок мира, а 5 декабря — праздновать свое 18-летие», — добавил глава ХОВА.
Видео: Олег Синегубов
Напомним, 20 ноября в Украине – День защиты детей (его впервые отмечают в эту дату, до 2025 года был 1 июня).
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Олег Синегубов, погибли, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Более 100 детей погибли с начала полномасштабной войны на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 13:19;