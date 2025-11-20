Live

Более 100 детей погибли с начала полномасштабной войны на Харьковщине (видео)

Общество 13:19   20.11.2025
Виктория Яковенко
106 детей в Харьковской области стали жертвами полномасштабной войны. Самым маленьким из них было два месяца, самым старшим – 17 лет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в Харькове почтили память детей, погибших в регионе в результате вооруженной агрессии РФ. В частности, возложили цветы и игрушки к памятнику погибшим детям, что открыли в 2023 году.

Синегубов уточнил, что мемориальный комплекс получил дополнение – композицию из гранитных детских кубиков, на которых написаны имена погибших детей во время войны.

«К сожалению, мы будем вынуждены дополнить этот трагический список. В ночь на 18 ноября армия рф своим ракетным ударом по Берестину убила 17-летнюю Карину Бахур. Девушка была чемпионкой Украины и Европы по кикбоксингу и казацкому поединку, вчера должна отправиться на кубок мира, а 5 декабря — праздновать свое 18-летие», — добавил глава ХОВА.

Напомним, 20 ноября в Украине – День защиты детей (его впервые отмечают в эту дату, до 2025 года был 1 июня).

