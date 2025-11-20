Live

Где больше всего боев сегодня на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 17:36   20.11.2025
Оксана Якушко
Где больше всего боев сегодня на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Лиманском направлении россияне десять раз атаковали позиции украинских защитников, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли у населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодцы и Новоселовка.

На Южно-Слобожанском направлении три боя происходили у населенных пунктов Синельниково и Волчанск. В настоящее время идет один бой с оккупантами на этом направлении.

На Купянском направлении позиции украинских защитников россияне атаковали возле села Песчаное. Воины ВСУ успешно отразили атаку врага.

Ранее сообщали, что 106 детей в Харьковской области стали жертвами полномасштабной войны. Самым маленьким из них было два месяца, самым старшим – 17 лет.

Читайте также: В Харькове ввели аварийные отключения света

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 20 ноября: ситуация со светом, где продвинулась РФ
Новости Харькова — главное 20 ноября: ситуация со светом, где продвинулась РФ
20.11.2025, 17:37
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
19.11.2025, 16:11
В Харькове ввели аварийные отключения света
В Харькове ввели аварийные отключения света
20.11.2025, 15:28
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState подтвердил данные ISW (карта)
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState подтвердил данные ISW (карта)
20.11.2025, 12:30
Опасную погоду ожидают завтра, 21 ноября, в Харькове и области
Опасную погоду ожидают завтра, 21 ноября, в Харькове и области
20.11.2025, 13:41
На два дня перекроют трамвайный переезд в одном из районов Харькова
На два дня перекроют трамвайный переезд в одном из районов Харькова
20.11.2025, 18:00

Новости по теме:

18.11.2025
Где на Харьковщине пытались прорвать оборону военные РФ — сводка Генштаба ВСУ
17.11.2025
Сколько боев идут сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ
16.11.2025
Где сейчас идут бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ
16.11.2025
Где на фронте Харьковщины за прошедшие сутки было горячее всего – Генштаб ВСУ
15.11.2025
Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где больше всего боев сегодня на Харьковщине – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 17:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лиманском направлении россияне десять раз атаковали позиции украинских защитников, сообщает Генштаб ВСУ.".