Где больше всего боев сегодня на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Лиманском направлении россияне десять раз атаковали позиции украинских защитников, сообщает Генштаб ВСУ.
Бои шли у населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодцы и Новоселовка.
На Южно-Слобожанском направлении три боя происходили у населенных пунктов Синельниково и Волчанск. В настоящее время идет один бой с оккупантами на этом направлении.
На Купянском направлении позиции украинских защитников россияне атаковали возле села Песчаное. Воины ВСУ успешно отразили атаку врага.
Ранее сообщали, что 106 детей в Харьковской области стали жертвами полномасштабной войны. Самым маленьким из них было два месяца, самым старшим – 17 лет.
