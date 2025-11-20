Где больше всего боев сегодня на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении россияне десять раз атаковали позиции украинских защитников, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли у населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодцы и Новоселовка.

На Южно-Слобожанском направлении три боя происходили у населенных пунктов Синельниково и Волчанск. В настоящее время идет один бой с оккупантами на этом направлении.

На Купянском направлении позиции украинских защитников россияне атаковали возле села Песчаное. Воины ВСУ успешно отразили атаку врага.

Ранее сообщали, что 106 детей в Харьковской области стали жертвами полномасштабной войны. Самым маленьким из них было два месяца, самым старшим – 17 лет.

