Завтра два райони Харкова залишаться без газу – адреси

Завтра, 26 листопада, спеціалісти Харківської філії “Газмережі” проведуть роботи на системах газопостачання. Через це Київський та Немишлянський райони частково залишаться без блакитного палива.

Київський район :

в’їзд Журавлівський 3-й – всі будинки

вул. Шевченка д. 28-А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 90, 9

в’їзд. Технологічний буд. 5, 6, 8

в’їзд Журавлівський 2-й д. 3, 7

вул. Майка Йогансена буд. 15

Немишлянський район :

провулок Сержантський – всі будинки

вул. Сержантська буд. 24

вул. Рокитна буд. 1, 1А, 3, 10

вул. Світанкова буд. 3, 5

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.