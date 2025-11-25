Live

Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса

Общество 10:16   25.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра, 26 ноября, специалисты Харьковского филиала «Газсети» проведут работы на системах газоснабжения. Из-за этого Киевский и Немышлянский районы частично останутся без голубого топлива. 

Киевский район:

  • въезд Журавлевский 3-й – все дома
  • ул. Шевченко д. 28-А,  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 103, 105
  • в’їзд. Технологический д. 5,  6,  8
  • въезд Журавлевский 2-й д. 3, 7
  • ул. Майка Йогансена д. 15

Немышлянский район:

  • переулок Сержантский –все дома
  • ул. Сержантская д. 24
  • ул. Ракитная д. 1,  1А,  3,  10
  • ул. Светанковая д. 3,  5

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

Читайте также: В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
