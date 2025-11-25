Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса

Завтра, 26 ноября, специалисты Харьковского филиала «Газсети» проведут работы на системах газоснабжения. Из-за этого Киевский и Немышлянский районы частично останутся без голубого топлива.

Киевский район:

въезд Журавлевский 3-й – все дома

ул. Шевченко д. 28-А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 103, 105

в’їзд. Технологический д. 5, 6, 8

въезд Журавлевский 2-й д. 3, 7

ул. Майка Йогансена д. 15

Немышлянский район:

переулок Сержантский –все дома

ул. Сержантская д. 24

ул. Ракитная д. 1, 1А, 3, 10

ул. Светанковая д. 3, 5

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.