Як вимикатимуть світло 30 листопада у Харківській області: графіки
У неділю, 30 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 15:00-18:00
1.2 11:00-18:00
2.1 04:00-07:30; 15:00-18:00
2.2 15:00-18:00
3.1 07:30-11:00; 18:00-20:00
3.2 09:00-11:00; 18:00-22:00
4.1 07:30-11:00; 15:00-22:00
4.2 07:30-11:00; 15:00-22:00
5.1 11:00-14:30; 18:00-20:00
5.2 00:00-04:00; 09:00-14:30
6.1 11:00-14:30
6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключение света, отключение электричества;
Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 23:07;