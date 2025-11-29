Як вимикатимуть світло 30 листопада у Харківській області: графіки

У неділю, 30 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 15:00-18:00

1.2 11:00-18:00

2.1 04:00-07:30; 15:00-18:00

2.2 15:00-18:00

3.1 07:30-11:00; 18:00-20:00

3.2 09:00-11:00; 18:00-22:00

4.1 07:30-11:00; 15:00-22:00

4.2 07:30-11:00; 15:00-22:00

5.1 11:00-14:30; 18:00-20:00

5.2 00:00-04:00; 09:00-14:30

6.1 11:00-14:30

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.