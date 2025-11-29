Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики
В воскресенье, 30 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Применяются одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 15:00–18:00
1.2 11:00-18:00
2.1 04:00–07:30; 15:00–18:00
2.2 15:00-18:00
3.1 07:30-11:00; 18:00–20:00
3.2 09:00–11:00; 18:00–22:00
4.1 07:30-11:00; 15:00–22:00
4.2 07:30-11:00; 15:00–22:00
5.1 11:00–14:30; 18:00–20:00
5.2 00:00–04:00; 09:00-14:30
6.1 11:00-14:30
6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
Список адресов за очередями — здесь.
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
