Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики

В воскресенье, 30 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Применяются одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 15:00–18:00

1.2 11:00-18:00

2.1 04:00–07:30; 15:00–18:00

2.2 15:00-18:00

3.1 07:30-11:00; 18:00–20:00

3.2 09:00–11:00; 18:00–22:00

4.1 07:30-11:00; 15:00–22:00

4.2 07:30-11:00; 15:00–22:00

5.1 11:00–14:30; 18:00–20:00

5.2 00:00–04:00; 09:00-14:30

6.1 11:00-14:30

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.