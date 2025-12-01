Live

22 КАБи та понад 150 БпЛА: чим атакував ворог Харківщину минулого тижня

Суспільство 16:15   01.12.2025
Вікторія Яковенко
22 КАБи та понад 150 БпЛА: чим атакував ворог Харківщину минулого тижня Фото: Олег Синєгубов

Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 32 населені пункти регіону, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули двоє. Постраждали 14 людей, серед них – 12-річний хлопчик.

За даними Синєгубова, ворог  випустив на Харківщину чотири ракети, 22 КАБи, 33 БпЛА типу «Герань-2», 13 FPV-дронів, тип ще 108 БпЛА встановлюють.

Через ворожі удари постраждали в Чугуївському районі: 21 приватний будинок, п’ять господарчих споруд, критична інфраструктура, сім автомобілів, будинок культури та складське приміщення.

У Богодухівському районі: п’ять багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки, газові та електромережі, п’ять авто, господарчі споруди.

У Харкові: два багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, автомобіль.

удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вранці мер Ігор Терехов повідомив, що у листопаді Харків пережив 47 обстрілів. Росіяни били по місту БпЛА різних типів і КАБами. Внаслідок ударів постраждали 67 людей, серед них – п’ятеро дітей. Загинули п’ять харків’ян.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На півночі Харківщини точилися сильні бої – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини точилися сильні бої – Генштаб ЗСУ
01.12.2025, 17:29
Постраждали троє людей: аварія з тролейбусом сталася вранці у Харкові
Постраждали троє людей: аварія з тролейбусом сталася вранці у Харкові
01.12.2025, 12:06
Шик 70-х повертається: як стилізувати взуття на платформі та підборах у сучасному гардеробі
Шик 70-х повертається: як стилізувати взуття на платформі та підборах у сучасному гардеробі
01.12.2025, 12:25
Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку
Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку
01.12.2025, 12:44
Як за рік змінилась тактика ворога в районі Липців, розповіли в «Хартії»
Як за рік змінилась тактика ворога в районі Липців, розповіли в «Хартії»
01.12.2025, 13:21
Провулок у Харкові пропонують перейменувати на честь засновниці театру
Провулок у Харкові пропонують перейменувати на честь засновниці театру
01.12.2025, 13:47

Новини за темою:

01.12.2025
Четверо постраждалих: чим била РФ по регіону, повідомив Синєгубов
30.11.2025
Цілий день окупанти били по Золочівщині (фото)
30.11.2025
Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих
28.11.2025
Постраждав хлопчик, зруйновані будинки: Синєгубов про обстріли регіону
26.11.2025
На Харківщині понад 100 тисяч абонентів залишились без тепла після обстрілів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «22 КАБи та понад 150 БпЛА: чим атакував ворог Харківщину минулого тижня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2025 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 32 населені пункти регіону, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".