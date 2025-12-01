22 КАБи та понад 150 БпЛА: чим атакував ворог Харківщину минулого тижня

Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 32 населені пункти регіону, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули двоє. Постраждали 14 людей, серед них – 12-річний хлопчик.

За даними Синєгубова, ворог випустив на Харківщину чотири ракети, 22 КАБи, 33 БпЛА типу «Герань-2», 13 FPV-дронів, тип ще 108 БпЛА встановлюють.

Через ворожі удари постраждали в Чугуївському районі: 21 приватний будинок, п’ять господарчих споруд, критична інфраструктура, сім автомобілів, будинок культури та складське приміщення.

У Богодухівському районі: п’ять багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки, газові та електромережі, п’ять авто, господарчі споруди.

У Харкові: два багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, автомобіль.

Нагадаємо, вранці мер Ігор Терехов повідомив, що у листопаді Харків пережив 47 обстрілів. Росіяни били по місту БпЛА різних типів і КАБами. Внаслідок ударів постраждали 67 людей, серед них – п’ятеро дітей. Загинули п’ять харків’ян.