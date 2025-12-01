22 КАБа и более 150 БпЛА: чем атаковал враг Харьковщину на прошлой неделе
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 32 населенных пункта региона, в частности город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов погибли двое. Пострадали 14 человек, в том числе 12-летний мальчик.
По данным Синегубова, враг выпустил на Харьковщину четыре ракеты, 22 КАБа, 33 БпЛА типа «Герань-2», 13 FPV-дронов, тип еще 108 БпЛА устанавливают.
Из-за вражеских ударов пострадали в Чугуевском районе: 21 частный дом, пять хозяйственных построек, критическая инфраструктура, семь автомобилей, дом культуры и складское помещение.
В Богодуховском районе: пять многоквартирных домов, четыре частных дома, газовые и электросети, пять авто, хозяйственные сооружения.
В Харькове: два многоквартирных дома, административное здание, автомобиль.
Напомним, утром мэр Игорь Терехов сообщил, что в ноябре Харьков пережил 47 обстрелов. Россияне били по городу БпЛА разных типов и КАБами. В результате ударов пострадали 67 человек, среди них – пятеро детей. Погибли пять харьковчан.
