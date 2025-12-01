Live

Терехов: Харьков пережил в ноябре 47 обстрелов, 67 пострадавших

Происшествия 11:50   01.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: Харьков пережил в ноябре 47 обстрелов, 67 пострадавших

Мэр Игорь Терехов опубликовал информацию о количестве и последствиях обстрелов в Харькове за ноябрь. 

По его информации, в ноябре россияне били по городу БпЛА разных типов и КАБами. В результате обстрелов пострадали 67 людей, среди них – пятеро детей. Погибли пять харьковчан.

«Попадания мы зафиксировали в Индустриальном, Холодногорском, Салтовском, Слободском, Основянском и Шевченковском районах. Точная статистика по жилищному сектору будет в ближайшее время. Но уже могу сказать: уровень разрушений существенный», – отметил городской голова.

Кроме жилого фонда, повреждена критическая инфраструктура, школы, частные предприятия, торговые объекты, дорожное покрытие, уличное освещение, детские площадки, авто.

«За месяц общая продолжительность воздушных тревог по области составила фактически 23 дня. В Харькове – вдвое меньше», – добавил Терехов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
