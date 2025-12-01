Терехов: Харьков пережил в ноябре 47 обстрелов, 67 пострадавших
Мэр Игорь Терехов опубликовал информацию о количестве и последствиях обстрелов в Харькове за ноябрь.
По его информации, в ноябре россияне били по городу БпЛА разных типов и КАБами. В результате обстрелов пострадали 67 людей, среди них – пятеро детей. Погибли пять харьковчан.
«Попадания мы зафиксировали в Индустриальном, Холодногорском, Салтовском, Слободском, Основянском и Шевченковском районах. Точная статистика по жилищному сектору будет в ближайшее время. Но уже могу сказать: уровень разрушений существенный», – отметил городской голова.
Кроме жилого фонда, повреждена критическая инфраструктура, школы, частные предприятия, торговые объекты, дорожное покрытие, уличное освещение, детские площадки, авто.
«За месяц общая продолжительность воздушных тревог по области составила фактически 23 дня. В Харькове – вдвое меньше», – добавил Терехов.
Читайте также: «Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Терехов: Харьков пережил в ноябре 47 обстрелов, 67 пострадавших», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 11:50;