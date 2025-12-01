Live

Терехов: Харків пережив у листопаді 47 обстрілів, 67 постраждалих

Події 11:50   01.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мер Ігор Терехов опублікував інформацію про кількість та наслідки обстрілів у Харкові за листопад. 

За його інформацією, у листопаді росіяни били по місту БпЛА різних типів і КАБами. Внаслідок обстрілів постраждали 67 людей, серед них – п’ятеро дітей. Загинули п’ять харків’ян.

Влучання ми зафіксували в Індустріальному, Холодногірському, Салтівському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах. Точна статистика щодо житлового сектору буде найближчим часом. Але вже можу сказати: рівень руйнувань суттєвий”, – зазначив міський голова.

Крім житлового фонду, пошкоджена критична інфраструктура, школи, приватні підприємства, торгові об’єкти, дорожнє покриття, вуличне освітлення, дитячі майданчики, авто.

“За місяць загальна тривалість повітряних тривог по області склала фактично 23 доби. У Харкові – вдвічі менше”, – додав Терехов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
