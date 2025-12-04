Live

Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень

Суспільство 12:07   04.12.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень

Станом на 4 грудня в Харківській області актуальні 2816 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста навантажувальної машини із зарплатою 50 тисяч гривень. Зварник матиме 35 тисяч, а представник торговельний – 33 тисячі.

Монтажник зароблятиме 30 тисяч, фахівець – 26 тисяч, економіст з праці – 25 тисяч, інженер з проєктування механізованих розробок – 24950, менеджер з питань регіонального розвитку – 24900, налагоджувальник поліграфічного устаткування – 23 тисячі, а різьбошліфувальник – 20200.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, раніше правоохоронці передали до суду справу двох жителів Харкова, які, за даними слідства, реалізували схему з фейковими вакансіями на заводах та фабриках у Європі. Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, схема діяла з жовтня 2024 до червня 2025-го.

Автор: Вікторія Яковенко
