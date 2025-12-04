Live

Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен

Общество 12:07   04.12.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 4 декабря в Харьковской области актуальны 2816 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста погрузочной машины с зарплатой 50 тысяч гривен. Сварщик будет иметь 35 тысяч, а представитель торговый – 33 тысячи.

Монтажник будет зарабатывать 30 тысяч, специалист – 26 тысяч, экономист по труду – 25 тысяч, инженер по проектированию механизированных разработок – 24950, менеджер по региональному развитию – 24900, наладчик полиграфического оборудования – 23 тысячи, а резьбошлифовщик – 20200.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело двух жителей Харькова, которые, по данным следствия, реализовали схему с фейковыми вакансиями на заводах и фабриках в Европе. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, схема действовала с октября 2024 по июнь 2025-го.

Читайте также: В этом году потратить на новогодний декор придется больше на 15% – мэрия

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
03.12.2025, 20:48
Новости Харькова – главное 4 декабря: ВСУ зачищают Синельниково, удары РФ
Новости Харькова – главное 4 декабря: ВСУ зачищают Синельниково, удары РФ
04.12.2025, 12:10
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
03.12.2025, 19:13
Мосты в Харькове будут светиться: на это потратят более 1 млн грн – ХАЦ
Мосты в Харькове будут светиться: на это потратят более 1 млн грн – ХАЦ
04.12.2025, 12:36

Новости по теме:

28.11.2025
Кадровый пульс Украины 2025 года: ключевые тренды и изменения на рынке труда
20.11.2025
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 60 тысяч
13.11.2025
Работа в Харькове и области: кому предлагают 56 тыс. грн в месяц (вакансии)
06.11.2025
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
30.10.2025
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 12:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 4 декабря в Харьковской области актуальны 2816 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".