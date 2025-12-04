Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен

По состоянию на 4 декабря в Харьковской области актуальны 2816 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста погрузочной машины с зарплатой 50 тысяч гривен. Сварщик будет иметь 35 тысяч, а представитель торговый – 33 тысячи.

Монтажник будет зарабатывать 30 тысяч, специалист – 26 тысяч, экономист по труду – 25 тысяч, инженер по проектированию механизированных разработок – 24950, менеджер по региональному развитию – 24900, наладчик полиграфического оборудования – 23 тысячи, а резьбошлифовщик – 20200.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело двух жителей Харькова, которые, по данным следствия, реализовали схему с фейковыми вакансиями на заводах и фабриках в Европе. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, схема действовала с октября 2024 по июнь 2025-го.