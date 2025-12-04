Вночі до 3º морозу. Прогноз погоди на 5 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 5 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів.🌤 Протягом дня можлива мінлива хмарність.🌥
Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3º морозу❄️ до 2° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.
У Харкові день пройде без істотних опадів🌤.
Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 0 – 2º морозу❄️, вдень прогріється до 1 – 3° тепла.
