Ночью до 3º мороза. Прогноз погоды на 5 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 5 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. В течение дня возможна переменная облачность.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.

Ветер ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 0 – 2º мороза❄️, днем ​​прогреется до 1 – 3° тепла.