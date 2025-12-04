Live

Ночью до 3º мороза. Прогноз погоды на 5 декабря в Харькове и области

Погода 20:08   04.12.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на пятницу, 5 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. В течение дня возможна переменная облачность.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 0 – 2º мороза❄️, днем ​​прогреется до 1 – 3° тепла.

Автор: Оксана Якушко
