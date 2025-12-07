Live

У Харкові горіли підвали: надзвичайники врятували двох чоловіків

Події 10:08   07.12.2025
Олена Нагорна
У Харкові горіли підвали: надзвичайники врятували двох чоловіків Ілюстративне фото

Побутові пожежі вирували на Харківщині протягом доби з 6 по 7 грудня. Внаслідок загорянь одна людина загинула, ще двох врятували.

У Шевченківському районі Харкова горіло сміття у підвалі нежитлової будівлі на площі 15 квадратних метрів. Було врятовано чоловіка 1978 року народження, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Холодногірському районі Харкова також горіло сміття у підвалі на площі одного квадратного метра. Звідти врятували чоловіка 1979 року народження.

У селі Гавриші Богодухівського району горів будинок на площі 54 квадратні метри. На місці знайшли тіло чоловіка 1971 року народження.

Усього минулої доби рятувальники гасили дев’ять пожеж на Харківщині, одна з них – у Чугуївському районі – була викликана обстрілом.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, напередодні під обстрілами були Харків та три населені пункти області. Росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния», FPV-дрон, а також чотири БпЛА, тип яких встановлюють.

Автор: Олена Нагорна
