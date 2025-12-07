В Харькове горели подвалы: чрезвычайники спасли двоих мужчин
Бытовые пожары бушевали в Харьковской области в течение суток с 6 по 7 декабря. В результате возгораний один человек погиб, еще двоих спасли.
В Шевченковском районе Харькова горел мусор в подвале нежилого здания на площади 15 квадратных метров. Был спасен мужчина 1978 года рождения, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Холодногорском районе Харькова также горел мусор в подвале на площади одного квадратного метра. Оттуда спасли мужчину 1979 года рождения.
В селе Гавриши Богодуховского района горел дом на площади 54 квадратных метра. На месте обнаружили тело мужчины 1971 года рождения.
Всего за прошедшие сутки спасатели тушили девять пожаров в Харьковской области, один из них — в Чугуевском районе — был вызван обстрелом.
Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, накануне под обстрелами были Харьков и три населенных пункта области. Россияне применили БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Молния», FPV-дрон, а также четыре БпЛА, тип которых устанавливают.
