По Харківщині били БпЛА, ракетами і КАБами: сім загиблих і 20 постраждалих
Семеро людей загинули й ще 20 постраждали в Харківській області внаслідок російських обстрілів протягом минулого тижня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Під ударами був щонайменше 31 населений пункт регіону, зокрема Харків. Військові РФ застосували:
▪️одну ракету «Іскандер-М»;
▪️одну ракету, тип якої встановлюють;
▪️сім ракет (РСЗВ);
▪️сім КАБів;
▪️34 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️шість БпЛА типу «Ланцет»;
▪️три БпЛА типу «Молния»;
▪️10 FPV-дронів;
▪️55 БпЛА, тип яких встановлюють.
Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Чугуївського району, де були пошкоджені два багатоквартирні будинки, дев’ять приватних домів, гараж, господарча споруда, три цивільні підприємства, дві бази відпочинку, дві автівки.
Суттєві пошкодження — у Богодухівському районі: багатоквартирний будинок, сім приватних домів, господарчі споруди, електромережі, два авто та магазин.
У Харкові пошкоджено цивільне підприємство.
Внаслідок вибухів невідомих предметів на Харківщині загинули ще двоє людей, постраждали — п’ятеро.
Нагадаємо, статистику обстрілів Харкова за період із 1 по 7 грудня сьогодні публікував мер Ігор Терехов. Він наголосив: головний підсумок минулого тижня – всі живі та ніхто не постраждав.
Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов;
Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 17:44;