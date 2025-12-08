По Харьковщине били БпЛА, ракетами и КАБами: семь погибших и 20 пострадавших

Семь человек погибли и еще 20 пострадали в Харьковской области в результате российских обстрелов на прошлой неделе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Под ударами оказался как минимум 31 населенный пункт региона, в том числе Харьков. Военные РФ применили:

▪️одну ракету «Искандер-М»;

▪️одну ракету, тип которой устанавливают;

▪️семь ракет (РСЗО);

▪️семь КАБов;

▪️34 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️шесть БпЛА типа «Ланцет»;

▪️три БпЛА типа «Молния»;

▪️10 FPV-дронов;

▪️55 БпЛА, тип которых устанавливают.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Чугуевского района, где были повреждены два многоквартирных дома, девять частных домов, гараж, хозяйственная постройка, три гражданских предприятия, две базы отдыха, два автомобиля.

Существенные повреждения — в Богодуховском районе: многоквартирный дом, семь частных домов, хозяйственные постройки, электросети, два автомобиля и магазин.

В Харькове повреждено гражданское предприятие.

В результате взрывов неизвестных предметов в Харьковской области погибли еще два человека, пострадали — пятеро.

Напомним, статистику обстрелов Харькова за период с 1 по 7 декабря сегодня публиковал мэр Игорь Терехов. Он подчеркнул: главный итог прошлой недели – все живы и никто не пострадал.