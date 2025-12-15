ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 13 пожеж. Дві з них – почалися через російські обстріли.
Так напередодні вранці виникла побутова пожежа на Салтівці. Як виявилося, загорілися речі у квартирі багатоповерхівки.
“Постраждала 24-річна жінка, вона отруїлася чадним газом, від госпіталізації відмовилася. Причина пожежі з’ясовується”, – пишуть рятувальники.
А у Лозовій на території приватного домоволодіння палав моторний відсік авто.
“Під час гасіння пожежі постраждав власник автомобіля, чоловік 1969 року народження, отримав опіки поверхні правої та лівої долоні, від госпіталізації відмовився”, – зазначили у ДСНС.
Крім того, напередодні у селі Мирне Шевченківської громади на Куп’янщині чоловік 1950 року народження підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих травм він загинув на місці події.
Читайте також: Вдень у Харкові та області піде сніг – прогноз погоди на 15 грудня
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, отравилась, пожежа, пожежники, салтовский район, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 07:31;