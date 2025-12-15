Live

ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом

Події 07:31   15.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 13 пожеж. Дві з них – почалися через російські обстріли. 

Так напередодні вранці виникла побутова пожежа на Салтівці. Як виявилося, загорілися речі у квартирі багатоповерхівки.

“Постраждала 24-річна жінка, вона отруїлася чадним газом, від госпіталізації відмовилася. Причина пожежі з’ясовується”, – пишуть рятувальники.

А у Лозовій на території приватного домоволодіння палав моторний відсік авто.

“Під час гасіння пожежі постраждав власник автомобіля, чоловік 1969 року народження, отримав опіки поверхні правої та лівої долоні, від госпіталізації відмовився”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, напередодні у селі Мирне Шевченківської громади на Куп’янщині чоловік 1950 року народження підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Читайте також: Вдень у Харкові та області піде сніг – прогноз погоди на 15 грудня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни скинули авіабомбу, наступали 14 разів: Генштаб про добу в регіоні
Росіяни скинули авіабомбу, наступали 14 разів: Генштаб про добу в регіоні
15.12.2025, 08:16
Сьогодні 15 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 грудня 2025: яке свято та день в історії
15.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 15 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 15 грудня: як минула ніч
15.12.2025, 08:29
ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом
ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом
15.12.2025, 07:31
Графіки відключення світла на 15 грудня опублікували в обленерго
Графіки відключення світла на 15 грудня опублікували в обленерго
14.12.2025, 21:47
Вдень у Харкові та області піде сніг – прогноз погоди на 15 грудня
Вдень у Харкові та області піде сніг – прогноз погоди на 15 грудня
14.12.2025, 21:02

Новини за темою:

14.12.2025
Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС
13.12.2025
Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження
12.12.2025
Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)
12.12.2025
Четверо людей загинули через побутові пожежі на Харківщині – ДСНС
11.12.2025
Вранці росіяни атакували село на Харківщині – почалася пожежа (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 07:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 13 пожеж. Дві з них – почалися через російські обстріли. ".