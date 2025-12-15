ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 13 пожеж. Дві з них – почалися через російські обстріли.

Так напередодні вранці виникла побутова пожежа на Салтівці. Як виявилося, загорілися речі у квартирі багатоповерхівки.

“Постраждала 24-річна жінка, вона отруїлася чадним газом, від госпіталізації відмовилася. Причина пожежі з’ясовується”, – пишуть рятувальники.

А у Лозовій на території приватного домоволодіння палав моторний відсік авто.

“Під час гасіння пожежі постраждав власник автомобіля, чоловік 1969 року народження, отримав опіки поверхні правої та лівої долоні, від госпіталізації відмовився”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, напередодні у селі Мирне Шевченківської громади на Куп’янщині чоловік 1950 року народження підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих травм він загинув на місці події.