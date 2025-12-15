ГСЧС: на Салтовке горел дом – девушка отравилась угарным газом

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 13 пожаров. Два из них – начались из-за российских обстрелов.

Так накануне утром возник бытовой пожар на Салтовке. Как оказалось, загорелись вещи в квартире многоэтажки.

«Пострадала 24-летняя женщина, она отравилась угарным газом, от госпитализации отказалась. Причина пожара выясняется», – пишут спасатели.

А в Лозовой на территории частного домовладению пылал моторный отсек авто.

«Во время тушения пожара пострадал владелец автомобиля, мужчина 1969 года рождения, получил ожоги поверхности правой и левой ладони, от госпитализации отказался», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, накануне в селе Мирное Шевченковской громады на Купянщине мужчину 1950 года рождения подорвался на неизвестном взрывном устройстве. От полученных травм он погиб на месте происшествия.