ГСЧС: на Салтовке горел дом – девушка отравилась угарным газом
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 13 пожаров. Два из них – начались из-за российских обстрелов.
Так накануне утром возник бытовой пожар на Салтовке. Как оказалось, загорелись вещи в квартире многоэтажки.
«Пострадала 24-летняя женщина, она отравилась угарным газом, от госпитализации отказалась. Причина пожара выясняется», – пишут спасатели.
А в Лозовой на территории частного домовладению пылал моторный отсек авто.
«Во время тушения пожара пострадал владелец автомобиля, мужчина 1969 года рождения, получил ожоги поверхности правой и левой ладони, от госпитализации отказался», – отметили в ГСЧС.
Кроме того, накануне в селе Мирное Шевченковской громады на Купянщине мужчину 1950 года рождения подорвался на неизвестном взрывном устройстве. От полученных травм он погиб на месте происшествия.
Читайте также: Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, отравилась, пожарные, пожары, салтовский район, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ГСЧС: на Салтовке горел дом – девушка отравилась угарным газом», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 07:31;