Live

Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років

Суспільство 14:30   17.12.2025
Вікторія Яковенко
Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років Фото: Владислав Абдула

Вирок отримав 51-річний безробітний мешканець Харкова. У суді правоохоронці довели, що він «зливав» ворогу місця проживання та переміщення українських військовослужбовців у місті.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант почав співпрацювати з окупантами наприкінці травня. Зокрема, він встановив контакт із представником РФ у популярному месенджері та спілкувався із ним за допомогою відеозв’язку.

«Головним завданням ворожого інформатора було знайти і передати ворогу інформацію про місця розташування українських оборонців біля одного зі спальних районів міста. За матеріалами справи, російський поплічник «зливав» адреси неподалік свого місця проживання. Він обходив об’єкти зацікавленості окупантів та прилеглі до них території пішки та пізніше звітував представнику рф про виконане завдання», – встановило слідство.

Чоловіка затримали у липні. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, за допомогою яких він узагальнював зібрані дані для ворога.

«За наявними даними, росіяни планували використати цю інформацію для здійснення підривної діяльності різного роду проти України», – додали в СБУ.

Фігуранта визнали винним за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України). Він проведе у в’язниці 8 років.

Читайте також: Катував жителів Харківщини: вирок отримав уродженець Бєлгородщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
17.12.2025, 15:27
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
16.12.2025, 22:18
Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)
Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)
17.12.2025, 12:38
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
15.12.2025, 21:04
За магазин у Харкові компанія заборгувала понад 2,7 млн грн: чи сплатила
За магазин у Харкові компанія заборгувала понад 2,7 млн грн: чи сплатила
17.12.2025, 13:14
Дві роти росіян у центрі Куп’янська доживають свої останні дні – Машовець
Дві роти росіян у центрі Куп’янська доживають свої останні дні – Машовець
16.12.2025, 21:55

Новини за темою:

25.08.2025
Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне
25.07.2025
“Багато людей розірвало. Сподіваюся, це триватиме” – підозрюють харків’янина
17.07.2025
«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину» – Терехов (відео)
08.04.2025
Росія готувала удар КАБами по Харкову: затримали ймовірного навідника
07.04.2025
Навідника з собакою у Харкові засудили: проведе у тюрмі сім років


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 14:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 51-річний безробітний мешканець Харкова.".