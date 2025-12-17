Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років

Вирок отримав 51-річний безробітний мешканець Харкова. У суді правоохоронці довели, що він «зливав» ворогу місця проживання та переміщення українських військовослужбовців у місті.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант почав співпрацювати з окупантами наприкінці травня. Зокрема, він встановив контакт із представником РФ у популярному месенджері та спілкувався із ним за допомогою відеозв’язку.

«Головним завданням ворожого інформатора було знайти і передати ворогу інформацію про місця розташування українських оборонців біля одного зі спальних районів міста. За матеріалами справи, російський поплічник «зливав» адреси неподалік свого місця проживання. Він обходив об’єкти зацікавленості окупантів та прилеглі до них території пішки та пізніше звітував представнику рф про виконане завдання», – встановило слідство.

Чоловіка затримали у липні. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, за допомогою яких він узагальнював зібрані дані для ворога.

«За наявними даними, росіяни планували використати цю інформацію для здійснення підривної діяльності різного роду проти України», – додали в СБУ.

Фігуранта визнали винним за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України). Він проведе у в’язниці 8 років.