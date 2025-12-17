Live

Наводил удары РФ по СОУ в Харькове: безработный горожанин «сядет» на 8 лет

Общество 14:30   17.12.2025
Виктория Яковенко
Наводил удары РФ по СОУ в Харькове: безработный горожанин «сядет» на 8 лет Фото: Владислав Абдула

Приговор получил 51-летний безработный житель Харькова. В суде правоохранители доказали, что он «сливал» врагу места жительства и перемещения украинских военнослужащих в городе.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант начал сотрудничать с оккупантами в конце мая. В частности, он установил контакт с представителем РФ в популярном мессенджере и общался с ним с помощью видеосвязи.

«Главной задачей вражеского информатора было найти и передать врагу информацию о местонахождении украинских защитников возле одного из спальных районов города. По материалам дела, российский приспешник «сливал» адреса недалеко от своего места жительства. Он обходил объекты заинтересованности оккупантов и прилегающие к ним территории пешком и позже отчитывался представителю РФ о выполненной задаче», — установило следствие.

Мужчину задержали в июле. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, с помощью которых обобщал собранные данные для врага.

«По имеющимся данным, россияне планировали использовать эту информацию для осуществления подрывной деятельности разного рода против Украины», — добавили в СБУ.

Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителю государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины). Он проведет в тюрьме 8 лет.

Читайте также: Пытал жителей Харьковщины: приговор получил уроженец Белгородщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, Сырский про Купянск
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, Сырский про Купянск
17.12.2025, 14:32
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
Какой процент территории Купянска контролируют СОУ, сообщил Сырский
Какой процент территории Купянска контролируют СОУ, сообщил Сырский
17.12.2025, 12:08
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
17.12.2025, 15:27

Новости по теме:

25.08.2025
ВС поставил точку: наводчик ракет на ХОВА все-таки будет сидеть пожизненно
25.07.2025
«Много людей разорвало. Надеюсь, это продолжится» — харьковчанина подозревают
17.07.2025
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
08.04.2025
Россия готовила удар КАБами по Харькову: задержали вероятного наводчика
07.04.2025
Наводчика с собакой в ​​Харькове приговорили: проведет в тюрьме семь лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Наводил удары РФ по СОУ в Харькове: безработный горожанин «сядет» на 8 лет», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 14:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 51-летний безработный житель Харькова.".