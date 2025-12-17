Наводил удары РФ по СОУ в Харькове: безработный горожанин «сядет» на 8 лет
Приговор получил 51-летний безработный житель Харькова. В суде правоохранители доказали, что он «сливал» врагу места жительства и перемещения украинских военнослужащих в городе.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант начал сотрудничать с оккупантами в конце мая. В частности, он установил контакт с представителем РФ в популярном мессенджере и общался с ним с помощью видеосвязи.
«Главной задачей вражеского информатора было найти и передать врагу информацию о местонахождении украинских защитников возле одного из спальных районов города. По материалам дела, российский приспешник «сливал» адреса недалеко от своего места жительства. Он обходил объекты заинтересованности оккупантов и прилегающие к ним территории пешком и позже отчитывался представителю РФ о выполненной задаче», — установило следствие.
Мужчину задержали в июле. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, с помощью которых обобщал собранные данные для врага.
«По имеющимся данным, россияне планировали использовать эту информацию для осуществления подрывной деятельности разного рода против Украины», — добавили в СБУ.
Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителю государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины). Он проведет в тюрьме 8 лет.
