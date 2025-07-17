«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил правоохранителей за задержание женщины, которая, вероятно, помогала врагу с корректировкой нового удара по мэрии.
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление и задержала 45-летнюю женщину, которая была наводчицей и работала на нашего врага. И они планировали разрушить одно из зданий Харьковского горсовета. Я очень благодарен СБУ, всем, кто был задействован, для того чтобы поймать наводчицу и предательницу Украины», — сказал городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, по версии следствия, 45-летняя безработная харьковчанка могла помогать врагу спланировать удар по одному из подразделений Харьковского горсовета. Оккупанты завербовали ее через Telegram-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Силовики задержали женщину дома и вручили подозрение. Ей «светит» до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, наводчик, новости Харькова, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 16:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил правоохранителей за задержание женщины, которая, вероятно, помогала врагу с корректировкой нового удара по мэрии.".