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«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)

Происшествия 16:40   17.07.2025
Виктория Яковенко
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил правоохранителей за задержание женщины, которая, вероятно, помогала врагу с корректировкой нового удара по мэрии.

«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление и задержала 45-летнюю женщину, которая была наводчицей и работала на нашего врага. И они планировали разрушить одно из зданий Харьковского горсовета. Я очень благодарен СБУ, всем, кто был задействован, для того чтобы поймать наводчицу и предательницу Украины», — сказал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, по версии следствия, 45-летняя безработная харьковчанка могла помогать врагу спланировать удар по одному из подразделений Харьковского горсовета. Оккупанты завербовали ее через Telegram-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Силовики задержали женщину дома и вручили подозрение. Ей «светит» до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 16:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил правоохранителей за задержание женщины, которая, вероятно, помогала врагу с корректировкой нового удара по мэрии.".