«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину» – Терехов (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону подякував правоохоронцям за затримання жінки, яка, ймовірно, допомагала ворогу з коригуванням нового удару по мерії.

«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину і затримала 45-річну жінку, яка була наводчицею і працювала на нашого ворога. І вони планували зруйнувати одну з будівель Харківської міськради. Я дуже вдячний СБУ, всім, хто був залучений, для того, щоб спіймати наводчицю і зрадницю України», – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, за версією слідства, 45-річна безробітна харків’янка могла допомагати ворогові спланувати удар по одному з підрозділів Харківської міськради. Окупанти завербували її через телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Силовики затримали жінку вдома та вручили підозру. Їй “світить” до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.