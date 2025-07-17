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«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину» – Терехов (відео)

Події 16:40   17.07.2025
«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину» – Терехов (відео) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону подякував правоохоронцям за затримання жінки, яка, ймовірно, допомагала ворогу з коригуванням нового удару по мерії.

«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину і затримала 45-річну жінку, яка була наводчицею і працювала на нашого ворога. І вони планували зруйнувати одну з будівель Харківської міськради. Я дуже вдячний СБУ, всім, хто був залучений, для того, щоб спіймати наводчицю і зрадницю України», – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, за версією слідства, 45-річна безробітна харків’янка могла допомагати ворогові спланувати удар по одному з підрозділів Харківської міськради. Окупанти завербували її через телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Силовики затримали жінку вдома та вручили підозру. Їй “світить” до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 16:40;

  • Кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону подякував правоохоронцям за затримання жінки, яка, ймовірно, допомагала ворогу з коригуванням нового удару по мерії.".