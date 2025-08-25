ВС поставил точку: наводчик ракет на ХОВА все-таки будет сидеть пожизненно

Правоохранители отстояли в Верховном суде Украины приговор агенту РФ, наводившему ракеты на ХОВА и другие здания в Харькове.

В частности, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, адвокат фигуранта просил отменить постановление апелляционного суда и изменить приговор райсуда, закрыть уголовное производство по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 УК УКУ, а также назначить наказание по ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УКУ, что не связано с лишением свободы.

Однако Верховный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил 40-летнему наводчику приговор – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Виновным его признал 13 ноября прошлого года Киевский районный суд. Следователи доказали, что с февраля по апрель 2022 года мужчина собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове. Полученные данные передавал через соцсети двум работающим на спецслужбы женщинам.

«28 февраля 2022 он направил кураторке в москву координаты Харьковской областной государственной администрации. 1 марта из-за российского ракетного удара тогда погибли более 30 человек. Кроме того, он предоставил данные для нанесения атак по другим зданиям в городе. Харьковчанин также публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию рф против Украины и одобрял преступные действия оккупантов», — напомнили в прокуратуре.

Его задержали в июле 2022 года. Во время обыска у мужчины обнаружили карабин модели «Форт-202», патроны к пистолету и корпус незаконно приобретенной гранаты.

В прокуратуре отметили, что в ходе следствия наводчик постоянно менял версии, но свою вину он так и не признал. Заявлял, что ничего не знает, и никакой информации врагу он не передавал.

«Осужденный отметил, что аккаунтом во ВКонтакте начал пользоваться с конца 2017 года, случайно найдя на форуме в интернете логин и пароль к этому аккаунту. Кому принадлежал этот профиль, он не знает. Пользовался им для просмотра новостей, фильмов и постов, поскольку имел родственников на территории рф и ему были интересные новости, но никаких сообщений якобы не отправлял. Женщины, с которыми велась переписка, ему не знакомы. Мужчина пытался убедить суд, что к этому аккаунту могли иметь доступ другие лица путем его взлома или кражи, поскольку он неоднократно терял свои телефоны и ноутбук и отдавал их ремонту», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, в прошлом году прокуратура отстояла в апелляции приговор о пожизненном заключении для наводчика.

В прокуратуре также сообщили, что в суде харьковчанин подал заявление на обмен в РФ.