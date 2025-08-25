Live
Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне

Суспільство 13:40   25.08.2025
Вікторія Яковенко
Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці відстояли у Верховному суді України вирок агенту РФ, який наводив ракети на ХОВА та інші будівлі в Харкові.

Зокрема, як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, адвокат фігуранта просив скасувати ухвалу апеляційного суду та змінити вирок райсуду, закрити кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК ККУ, а також призначити покарання за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 ККУ, що не пов’язане з позбавленням волі.

Однак Верховний суд відмовив в задоволенні апеляційних скарг та залишив 40-річному навіднику вирок – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Винним його визнав 13 листопада минулого року Київський районний суд. Слідчі довели, що з лютого по квітень 2022 року чоловік збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру в Харкові. Отримані дані передавав через соцмережі двом жінкам, які працюють на спецслужби.

«28 лютого 2022 року він надіслав кураторці у москві координати Харківської обласної державної адміністрації. 1 березня через російський ракетний удар тоді загинули більше 30 людей. Окрім того, він надав дані для завдання атак по інших будівлях у місті. Харківʼянин також публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював злочинні дії окупантів», – нагадали у прокуратурі.

удар по ХОВА на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по ХОВА на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Його затримали у липні 2022 року. Під час обшуку, у чоловіка виявили карабін моделі «Форт-202», набої до пістолета та корпус гранати, які він незаконно придбав.

У прокуратурі зазначили, що під час слідства навідник постійно змінював версії, але свою провину він так і не визнав. Заявляв, що нічого не знає та жодної інформації ворогу він не передавав.

«Засуджений зазначив, що акаунтом у «ВКонтакте» почав користуватися з кінця 2017 року, випадково знайшовши на форумі в інтернеті логін та пароль до цього акаунту. Кому належав цей профіль, він не знає. Користувався ним для перегляду новин, фільмів та постів, оскільки мав родичів на території рф і йому були цікаві новини, але жодних повідомлень начебто не відправляв. Жінки, з якими велась переписка, йому не знайомі. Чоловік намагався переконати суд, що до цього акаунту могли мати доступ інші особи шляхом його зламу або крадіжки, оскільки він неодноразово губив свої телефони і ноутбук та віддавав їх до ремонту», – розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, торік прокуратура відстояла в апеляції вирок про довічне ув’язнення навіднику.

У прокуратурі також повідомили, що у суді харківʼянин подав заяву на обмін до РФ.

Читайте також: Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції

Автор: Вікторія Яковенко
