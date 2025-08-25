Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне
Правоохоронці відстояли у Верховному суді України вирок агенту РФ, який наводив ракети на ХОВА та інші будівлі в Харкові.
Зокрема, як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, адвокат фігуранта просив скасувати ухвалу апеляційного суду та змінити вирок райсуду, закрити кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК ККУ, а також призначити покарання за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 ККУ, що не пов’язане з позбавленням волі.
Однак Верховний суд відмовив в задоволенні апеляційних скарг та залишив 40-річному навіднику вирок – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Винним його визнав 13 листопада минулого року Київський районний суд. Слідчі довели, що з лютого по квітень 2022 року чоловік збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру в Харкові. Отримані дані передавав через соцмережі двом жінкам, які працюють на спецслужби.
«28 лютого 2022 року він надіслав кураторці у москві координати Харківської обласної державної адміністрації. 1 березня через російський ракетний удар тоді загинули більше 30 людей. Окрім того, він надав дані для завдання атак по інших будівлях у місті. Харківʼянин також публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював злочинні дії окупантів», – нагадали у прокуратурі.
Його затримали у липні 2022 року. Під час обшуку, у чоловіка виявили карабін моделі «Форт-202», набої до пістолета та корпус гранати, які він незаконно придбав.
У прокуратурі зазначили, що під час слідства навідник постійно змінював версії, але свою провину він так і не визнав. Заявляв, що нічого не знає та жодної інформації ворогу він не передавав.
«Засуджений зазначив, що акаунтом у «ВКонтакте» почав користуватися з кінця 2017 року, випадково знайшовши на форумі в інтернеті логін та пароль до цього акаунту. Кому належав цей профіль, він не знає. Користувався ним для перегляду новин, фільмів та постів, оскільки мав родичів на території рф і йому були цікаві новини, але жодних повідомлень начебто не відправляв. Жінки, з якими велась переписка, йому не знайомі. Чоловік намагався переконати суд, що до цього акаунту могли мати доступ інші особи шляхом його зламу або крадіжки, оскільки він неодноразово губив свої телефони і ноутбук та віддавав їх до ремонту», – розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, торік прокуратура відстояла в апеляції вирок про довічне ув’язнення навіднику.
У прокуратурі також повідомили, що у суді харківʼянин подав заяву на обмін до РФ.
Читайте також: Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: верховный суд, наводчик, приговор, прокуратура, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відстояли у Верховному суді України вирок агенту РФ, який наводив ракети на ХОВА та інші будівлі в Харкові.".