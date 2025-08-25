Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції
У місті Слобожанське правоохоронці затримали чоловіка, який в житловому районі відкрив стрілянину.
Як з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області, на території гаражного кооперативу 36-річний чоловік зустрів 63-річного знайомого. Між чоловіками виник конфлікт.
«36-річний зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, пішов додому, де взяв зброю. Повернувшись, він вистрелив у напрямку гаража знайомого», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження, а фігуранта затримали.
Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми.
Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Читайте також: Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задержали, поліція, пьяный, стрельба, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Слобожанське правоохоронці затримали чоловіка, який в житловому районі відкрив стрілянину.".