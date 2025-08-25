Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції

У місті Слобожанське правоохоронці затримали чоловіка, який в житловому районі відкрив стрілянину.

Як з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області, на території гаражного кооперативу 36-річний чоловік зустрів 63-річного знайомого. Між чоловіками виник конфлікт.

«36-річний зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, пішов додому, де взяв зброю. Повернувшись, він вистрелив у напрямку гаража знайомого», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження, а фігуранта затримали.

Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

