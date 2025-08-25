Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції

Суспільство 13:02   25.08.2025
Вікторія Яковенко
Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції

У місті Слобожанське правоохоронці затримали чоловіка, який в житловому районі відкрив стрілянину.

Як з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області, на території гаражного кооперативу 36-річний чоловік зустрів 63-річного знайомого. Між чоловіками виник конфлікт.

«36-річний зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, пішов додому, де взяв зброю. Повернувшись, він вистрелив у напрямку гаража знайомого», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження, а фігуранта затримали.

Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте також: Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині зростає захворюваність на COVID-19: скільки людей у лікарнях
На Харківщині зростає захворюваність на COVID-19: скільки людей у лікарнях
25.08.2025, 14:21
Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції
Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції
25.08.2025, 13:02
12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
25.08.2025, 12:38
Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне
Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне
25.08.2025, 13:40
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото
25.08.2025, 12:17
Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
25.08.2025, 12:02

Новини за темою:

11:25
Відрядження за 25 тисяч доларів: підозру за допомогу у втечі отримав чоловік
13:26
«Пов’язали біля лікарні»: чому в Харкові працівники ТЦК затримали чоловіка
13:12
Довірливу жінку на Харківщині пограбували: чому впустила в дім
09:54
Азербайджан скасовує Росію: що сталося у відносинах країн
11:15
Пошкоджена голова, ребра та кінцівки: чоловік випав із третього поверху ТЦК

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Слобожанське правоохоронці затримали чоловіка, який в житловому районі відкрив стрілянину.".