Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции
Фото: Нацполиция
В городе Слобожанское правоохранители задержали мужчину, который в жилом районе открыл стрельбу.
Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на территории гаражного кооператива 36-летний мужчина встретил 63-летнего знакомого. Между мужчинами возник конфликт.
«36-летний злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отправился домой, где взял оружие. Вернувшись, он выстрелил в направлении гаража знакомого», — отметили правоохранители.
Полицейские изъяли доказательства и направили их на экспертное исследование, а фигуранта задержали.
Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Подозреваемому уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.
25 августа 2025 в 13:02
Корреспондент Виктория Яковенко