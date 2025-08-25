Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции

В городе Слобожанское правоохранители задержали мужчину, который в жилом районе открыл стрельбу.

Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на территории гаражного кооператива 36-летний мужчина встретил 63-летнего знакомого. Между мужчинами возник конфликт.

«36-летний злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отправился домой, где взял оружие. Вернувшись, он выстрелил в направлении гаража знакомого», — отметили правоохранители.

Полицейские изъяли доказательства и направили их на экспертное исследование, а фигуранта задержали.

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

