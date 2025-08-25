Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции

Общество 13:02   25.08.2025
Виктория Яковенко
Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции Фото: Нацполиция

В городе Слобожанское правоохранители задержали мужчину, который в жилом районе открыл стрельбу.

Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на территории гаражного кооператива 36-летний мужчина встретил 63-летнего знакомого. Между мужчинами возник конфликт.

«36-летний злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отправился домой, где взял оружие. Вернувшись, он выстрелил в направлении гаража знакомого», — отметили правоохранители.

Полицейские изъяли доказательства и направили их на экспертное исследование, а фигуранта задержали.

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Читайте также: Четырех подозреваемых в нападении на мать военного ВСУ отправили в СИЗО

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ
25.08.2025, 13:32
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
24.08.2025, 20:45
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
25.08.2025, 12:02
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
25.08.2025, 12:32
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
25.08.2025, 14:21

Новости по теме:

11:25
Командировка за 25 тысяч $: подозрение за помощь в побеге получил мужчина
13:26
«Повязали возле больницы»: почему в Харькове работники ТЦК задержали мужчину
13:12
Доверчивую женщину на Харьковщине ограбили: почему впустила в дом
09:54
Азербайджан отменяет Россию: что случилось в отношениях стран
11:15
Повреждена голова, ребра и конечности: мужчина выпал с третьего этажа ТЦК

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Слобожанское правоохранители задержали мужчину, который в жилом районе открыл стрельбу.".