Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 20 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 20 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман🌫. На дорогах місцями ймовірна ожеледиця💧❄️. Загалом вдень буде хмарно з проясненнями.🌥
Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.
У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень прогріється до 2 – 4° тепла.
