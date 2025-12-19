Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 20 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 20 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман🌫. На дорогах місцями ймовірна ожеледиця💧❄️. Загалом вдень буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень прогріється до 2 – 4° тепла.