Live

Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области

Погода 20:45   19.12.2025
Оксана Якушко
Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 20 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах местами возможна гололедица 💧❄️. В общем, днем ​​будет облачно с прояснениями.🌥
Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью составит около 0°, днем ​​прогреется до 2 – 4° тепла.

Читайте также: Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
19.12.2025, 16:01
Новости Харькова — главное 19 декабря: пожары, судья сбила двух девочек
Новости Харькова — главное 19 декабря: пожары, судья сбила двух девочек
19.12.2025, 17:32
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
18.12.2025, 13:05
Антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова (видео)
Антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова (видео)
19.12.2025, 14:22
Накануне в ДТП в Харькове погибли три человека (фото)
Накануне в ДТП в Харькове погибли три человека (фото)
19.12.2025, 15:20
Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области
Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области
19.12.2025, 20:45

Новости по теме:

19.12.2025
Опасный туман накроет Харьковщину вечером 19 декабря и ночью ​​20 декабря
18.12.2025
Туман, изморось, гололед. Прогноз погоды на 19 декабря в Харькове и области
17.12.2025
Туман и до 6 тепла днем. Прогноз погоды на 18 декабря в Харькове и области
16.12.2025
Утром туман, днем 3 тепла. Прогноз погоды на 17 декабря в Харькове и области
15.12.2025
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 20:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 20 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".