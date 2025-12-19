Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 20 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах местами возможна гололедица 💧❄️. В общем, днем ​​будет облачно с прояснениями.🌥

Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит около 0°, днем ​​прогреется до 2 – 4° тепла.