Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 20 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах местами возможна гололедица 💧❄️. В общем, днем будет облачно с прояснениями.🌥
Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем от 0 до 5° тепла.
В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью составит около 0°, днем прогреется до 2 – 4° тепла.
Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 20:45