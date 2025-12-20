Пішохода збили на Харківщині: водійці ВАЗ вручили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка збила пішохода у місті Чугуїв.
Аварія сталася наприкінці листопада, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними слідства, фігурантка допустила наїзд на 55-річну жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу.
«Унаслідок ДТП потерпілу з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікувального закладу. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, вона отримала тілесні ушкодження, що належать до категорії середньої тяжкості», – зазначили у поліції.
Слідчі вручили підозру водійці за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, суддя збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові. Аварія сталася 18 грудня близько 16:00 на вулиці Дудинській на Холодній горі. Дівчата 13 та 14 років у реанімації. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: за кермом автівки «Hyundai Accent», яка збила підлітків, перебувала суддя одного з районних судів Харківської області. Діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
