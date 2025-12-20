Live

Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение

Общество 12:15   20.12.2025
Виктория Яковенко
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, сбившей пешехода в городе Чугуев.

Авария произошла в конце ноября, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным следствия, фигурантка допустила наезд на 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена ​​в лечебное учреждение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы она получила телесные повреждения, относящиеся к категории средней тяжести», — отметили в полиции.

Следователи вручили подозрение водители по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

авария в Чугуеве
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 по улице Дудинской на Холодной горе. Девушки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 20 декабря: Путин скрывает поражение в Купянске
Новости Харькова — главное за 20 декабря: Путин скрывает поражение в Купянске
20.12.2025, 12:19
Сегодня 20 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 декабря 2025: какой праздник и день в истории
20.12.2025, 06:00
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
19.12.2025, 21:44
В Харькове выделили больше денег на зарплаты коммунальщикам и восстановление
В Харькове выделили больше денег на зарплаты коммунальщикам и восстановление
20.12.2025, 06:59
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
19.12.2025, 16:01
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение
20.12.2025, 12:15

Новости по теме:

19.12.2025
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
19.12.2025
Накануне в ДТП в Харькове погибли три человека (фото)
19.12.2025
Смертельная авария произошла на Харьковщине: погиб пешеход, ищут свидетелей
17.12.2025
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
15.12.2025
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 12:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении женщине, сбившей пешехода в городе Чугуев.".