Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении женщине, сбившей пешехода в городе Чугуев.
Авария произошла в конце ноября, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным следствия, фигурантка допустила наезд на 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в лечебное учреждение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы она получила телесные повреждения, относящиеся к категории средней тяжести», — отметили в полиции.
Следователи вручили подозрение водители по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 по улице Дудинской на Холодной горе. Девушки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 12:15;