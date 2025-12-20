Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, сбившей пешехода в городе Чугуев.

Авария произошла в конце ноября, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным следствия, фигурантка допустила наезд на 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена ​​в лечебное учреждение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы она получила телесные повреждения, относящиеся к категории средней тяжести», — отметили в полиции.

Следователи вручили подозрение водители по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 по улице Дудинской на Холодной горе. Девушки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.