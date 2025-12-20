Live

Про небезпечну погоду у неділю попередили жителів Харкова та області

Суспільство 15:02   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 21 грудня.

«21 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, 20 грудня у Харківській області – без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозували слабкий туман. На дорогах місцями ймовірна ожеледиця, попереджали Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

Автор: Вікторія Яковенко
