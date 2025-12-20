Об опасной погоде в воскресенье предупредили жителей Харькова и области
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 21 декабря.
«21 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Напомним, 20 декабря в Харьковской области – без существенных осадков. Ночью и утром прогнозировали слабый туман. На дорогах местами вероятен гололед, предупреждали Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, опасная погода, синоптики, туман;
