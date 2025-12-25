Харківщину замете снігом, «різдвяні» обстріли – підсумки 25 грудня

«Різдвяні» обстріли: по Дергачах вперше за десять місяців вдарили КАБами. «Світло завжди перемагає темряву», – наголосив архієпископ Митрофан у привітанні з Різдвом. Великий сніг іде на Харківщину. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 грудня.

Армія РФ продовжує нищити енергетику Харківщини. Терор тривав на Святвечір і Різдво

Уночі два КАБи вдарили по Дергачах, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко. Росіяни пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури та приватне підприємство. Минулося без постраждалих. Задоренко наголосив, що це був перший удар авіабомбами по місту за десять місяців. Він прямо пов’язав атаку на енергетичну інфраструктуру зі зниженням температури. Це створює додаткову загрозу для населення. Критична інфраструктура на прицілі й у Харкові. Росіяни вчора не обмежилися двома ранковими серіями ударів по ТЕЦ. Ввечері в місті знову лунали вибухи. Обласна прокуратура повідомила про три влучання. Дві «молнии» прилетіли по Слобідському району. Ракета – по Шевченківському. Там опіки отримав охоронець 59 років. Мер Ігор Терехов відзначив, що ворог хоче зруйнувати енергоострів, який Харків створював в останні роки. Міський голова повідомив: були влучання у дві котельні та насосну станцію. Комунальники працювали всю ніч. Наразі в місті здебільшого працює електричний транспорт. Немає трамваїв і тролейбусів лише на деяких маршрутах, які знеструмлені після «прильотів» по ТЕЦ. Тривають відключення світла.

<br />

Традиційно молебень у храмі святого Іоана Богослова в Харкові провів архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан. Він привітав вірян і наголосив: Різдво нагадує всім нам, що світло завжди перемагає темряву, правда – неправду, а любов – ненависть. Тож архієпископ закликав українців бути носіями світла.

Регіональний центр із гідрометеорології попередив про зміну погодних умов у місті й області. Усе розпочнеться вже цієї ночі. Протягом 26-29 грудня в регіоні прогнозують сніг, місцями значний. А також хуртовину й ожеледицю на дорогах. Окремо попереджають про потужні пориви вітру 26 грудня. Швидкість вітру сягатиме 20 метрів на секунду. За прогнозом, унаслідок різкого самоствердження зими утвориться сніговий покрив висотою 5–10 сантиметрів. Місцями – до 15. І швидко це все не розтане. Прогнозують мороз: удень від 1 до 6 градусів із позначкою “мінус”, уночі – від 3 до 8. Водіїв і пішоходів закликають бути в ці дні особливо обережними.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Парад різдвяних трамваїв відбувся у центрі Харкова (фото, відео)

Вакансії тижня у Харкові та області: є робота із зарплатою 46 тисяч гривень

«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК