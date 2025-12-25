Харьковщину засыплет снегом, «рождественские» обстрелы — итоги 25 декабря

«Рождественские» обстрелы: по Дергачам впервые за десять месяцев ударили КАБами. «Свет всегда побеждает тьму», — подчеркнул архиепископ Митрофан в поздравлении с Рождеством. Большой снег идет на Харьковщину. МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 декабря.

Армия РФ продолжает уничтожать энергетику Харьковщины. Террор продолжался в Сочельник и Рождество

Ночью два КАБа ударили по Дергачам, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Россияне повредили объект энергетической инфраструктуры и частное предприятие. Обошлось без пострадавших. Задоренко подчеркнул, что это был первый удар авиабомбами по городу за десять месяцев. Он прямо связал атаку на энергетическую инфраструктуру со снижением температуры. Это создает дополнительную угрозу для населения. Критическая инфраструктура на прицеле и в Харькове. Россияне вчера не ограничились двумя утренними сериями ударов по ТЭЦ. Вечером в городе снова раздавались взрывы. Областная прокуратура сообщила о трех попаданиях. Две «Молнии» прилетели по Слободскому району. Ракета – по Шевченковскому. Там ожоги получил охранник 59 лет. Мэр Игорь Терехов отметил, что враг хочет разрушить энергоостров, который Харьков создавал в последние годы. Городской голова сообщил: были попадания в две котельные и насосную станцию. Коммунальщики работали всю ночь. Сейчас в городе в основном работает электрический транспорт. Нет трамваев и троллейбусов только на некоторых маршрутах, которые обесточены после «прилетов» по ТЭЦ. Продолжаются отключения света.

<br />

Традиционно молебен в храме святого Иоанна Богослова в Харькове провел архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан. Он поздравил верующих и подчеркнул: Рождество напоминает всем нам, что свет всегда побеждает тьму, правда — неправду, а любовь — ненависть. Поэтому архиепископ призвал украинцев быть носителями света.

Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об изменении погодных условий в городе и области. Все начнется уже этой ночью. В течение 26-29 декабря в регионе прогнозируют снег, местами значительный. А также метель и гололед на дорогах. Отдельно предупреждают о мощных порывах ветра 26 декабря. Скорость будет достигать 20 метров в секунду. По прогнозу, в результате резкого наступления зимы образуется снежный покров высотой 5-10 сантиметров. Местами – до 15. И быстро это все не растает. Прогнозируют мороз: днем от 1 до 6 градусов с отметкой «минус», ночью – от 3 до 8. Водителей и пешеходов призывают быть в эти дни особенно осторожными.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

