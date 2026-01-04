Ожеледиця, туман, до -6 морозу. Прогноз погоди на 5 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 5 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують сніг🌨. День пройде без істотних опадів🌤, триматиметься хмарна погода. Вночі та вранці очікують слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° морозу, вдень від 1 до 6° морозу.
У Харкові вночі прогнозують сніг🌨. День пройде без істотних опадів🌤.
Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 5 – 7° морозу, вдень 2 – 4° морозу.
