Ожеледиця, туман, до -6 морозу. Прогноз погоди на 5 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 5 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують сніг🌨. День пройде без істотних опадів🌤, триматиметься хмарна погода. Вночі та вранці очікують слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° морозу, вдень від 1 до 6° морозу.

У Харкові вночі прогнозують сніг🌨. День пройде без істотних опадів🌤.

Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 5 – 7° морозу, вдень 2 – 4° морозу.

Читайте також: Тролейбус поновив маршрут після обстрілу у Харкові