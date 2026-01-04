Live

Ожеледиця, туман, до -6 морозу. Прогноз погоди на 5 січня у Харкові й області

Погода 19:52   04.01.2026
Оксана Якушко
Ожеледиця, туман, до -6 морозу. Прогноз погоди на 5 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 5 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують сніг🌨. День пройде без істотних опадів🌤, триматиметься хмарна погода. Вночі та вранці очікують слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° морозу, вдень від 1 до 6° морозу.

 

У Харкові вночі прогнозують сніг🌨. День пройде без істотних опадів🌤.

Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 5 – 7° морозу, вдень 2 – 4° морозу.

Читайте також: Тролейбус поновив маршрут після обстрілу у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як вимикатимуть світло 5 січня в Харківській області: графіки
Як вимикатимуть світло 5 січня в Харківській області: графіки
04.01.2026, 21:04
До 6 людей зросла кількість загиблих у Харкові 2 січня від “Іскандера”
До 6 людей зросла кількість загиблих у Харкові 2 січня від “Іскандера”
04.01.2026, 17:20
Тролейбус поновив маршрут після обстрілу у Харкові
Тролейбус поновив маршрут після обстрілу у Харкові
04.01.2026, 17:42
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
04.01.2026, 16:29
Через шкідливу звичку чоловік загинув на Харківщині
Через шкідливу звичку чоловік загинув на Харківщині
04.01.2026, 14:34
Мадуро в СІЗО в Брукліні, подробиці його захоплення та арешту від CNN (відео)
Мадуро в СІЗО в Брукліні, подробиці його захоплення та арешту від CNN (відео)
04.01.2026, 13:09

Новини за темою:

02.01.2026
Хуртовина й ожеледиця. Прогноз погоди на 3 січня у Харкові й області
30.12.2025
Сніг і 12 морозу. Прогноз погоди на 31 грудня у Харкові й області
21.12.2025
Вночі сніжитиме. Прогноз погоди на 22 грудня у Харкові й області
19.12.2025
Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 20 грудня у Харкові й області
19.12.2025
Небезпечний туман вкриє Харківщину ввечері 19 грудня та вдень 20 грудня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ожеледиця, туман, до -6 морозу. Прогноз погоди на 5 січня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2026 в 19:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на понеділок, 5 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".