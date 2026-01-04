Гололед, туман, до -6 мороза. Прогноз погоды на 5 января в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 5 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют снег 🌨. День пройдет без существенных осадков, будет держаться облачная погода. Ночью и утром ожидается слабый туман. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° мороза, днем от 1 до 6° мороза.
В Харькове ночью прогнозируют снег 🌨. День пройдет без существенных осадков.
Ночью и утром ожидается слабый туман. На дорогах будет гололедица.
Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 5 – 7° мороза, днем 2 – 4° мороза.
Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
