Троллейбус возобновил маршрут после обстрела в Харькове

Троллейбус №13 возобновил движение по основному маршруту, сообщает Харьковский горсовет.

«Троллейбус снова курсирует от парка «Встреча» до ст. м. «Защитников Украины». В связи с этим работа временного автобусного маршрута №13 прекращена», — сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. По состоянию на 18:40 был 31 пострадавший, 12 человек спасли, трехлетний ребенок погиб под завалами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение дня людей доставали из-под завалов. Из-за «прилетов» в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами».