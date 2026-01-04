Live

Тролейбус поновив маршрут після обстрілу у Харкові

Суспільство 17:42   04.01.2026
Оксана Якушко
Тролейбус №13 відновив рух основним маршрутом, повідомляє Харківська міськрада.

«Тролейбус знову курсує від парку «Зустріч» до ст. м. «Захисників України». У зв’язку з цим, роботу тимчасового автобусного маршруту №13 припинено», – повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Тим часом у пресслужбі ХОВА повідомили, що у лікарні залишаються семеро постраждалих. 52-річна жінка перебуває у реанімації після проведеної операції. Пошуково-рятувальна операція триває – під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Станом на 18:40 був 31 потерпілий, 12 людей врятували, трирічна дитина загинула під завалами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Упродовж дня людей діставали з-під завалів. Через «прильоти» в центрі міста пошкоджені теплові та електричні мережі та мережу, що живить електротранспорт. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами».

Читайте також: До 6 людей зросла кількість загиблих у Харкові 2 січня від “Іскандера”

Тролейбус поновив маршрут після обстрілу у Харкові
