Погода 20:45   08.01.2026
Оксана Якушко
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій

У найближчу годину і вночі 9 січня буде небезпечна погода в області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 8 – 9 січня. У найближчу годину зі збереженням вночі 9 січня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – повідомили синоптики.

Раніше ХОВА повідомила, що всі служби регіону готові до ліквідації можливих наслідків негоди, яка вируватиме на Харківщині 8-9 січня.

Автор: Оксана Якушко
