Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
У найближчу годину і вночі 9 січня буде небезпечна погода в області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 8 – 9 січня. У найближчу годину зі збереженням вночі 9 січня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – повідомили синоптики.
Раніше ХОВА повідомила, що всі служби регіону готові до ліквідації можливих наслідків негоди, яка вируватиме на Харківщині 8-9 січня.
Читайте також: Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 20:45;