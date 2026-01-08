Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
Фото: Харьковский горсовет
В ближайшие часы и ночью 9 января будет опасная погода в области, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на 8 – 9 января. В ближайшие часы с сохранением ночью 9 января по Харькову и области ожидают порывы ветра, 15 — 20 м/с. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщили синоптики.
Ранее ХОВА сообщила, что все службы региона готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, которая идет на Харьковщину 8-9 января.
8 января 2026 в 20:45