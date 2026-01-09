Працювала на ворога: експрацівниця митниці з Куп’янська отримала вирок

Вісім років тюрми призначили 44-річній колишній працівниці митниці, яка обіймала посаду «начальника архівного відділу» в окупаційній адміністрації в Куп’янську.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, до початку повномасштабного вторгнення жінка працювала головним інспектором відділу документообігу Харківської митниці та мала спеціальне звання – радник митної служби ІІІ рангу.

«Після захоплення росіянами частини території Харківщини зловмисниця добровільно співпрацювала з ворогом та була «переведена» окупаційною владою до так званої «Военно-гражданской администрации Харьковской области». Влітку 2022 року її призначили на фейкову посаду «начальника архівного відділу» в управлінні документаційного забезпечення окупаційної адміністрації рф, що розміщувалася у захопленому на той час Куп’янську», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що на цій посаді фігурантка впроваджувала російські норми документообігу, впорядковувала документи, формувала справи та передавала їх «керівництву» окупаційної адміністрації.

«Під її керівництвом в архівному підрозділі окупантів накопичувалася інформація, яка могла бути використана ворожими спецслужбами для остаточної анексії окупованих територій Харківської області. Ця інформація могла сприяти проведенню примусової паспортизації українців російськими паспортами, організації фейкового референдуму про вступ окупованих територій до складу рф, націоналізації агресором захоплених українських підприємств та нерухомості», – вважають в СБУ.

Під час контрнаступу СОУ восени 2022 року вона втекла на територію РФ. Суд заочно визнав її винною в колабораційній діяльності та засудив до 8 років тюрми з конфіскацією майна, зазначили в Харківській обласній прокуратурі. Також суд позбавив її спеціального звання – радника митної служби.

Окрім цього, ще протягом ще 10 років їй заборонено обіймати керівні посади в правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах.