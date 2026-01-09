Live

Работала на врага: экс-работница таможни из Купянска получила приговор

Общество 14:41   09.01.2026
Виктория Яковенко
Работала на врага: экс-работница таможни из Купянска получила приговор Фото: Владислав Абдула

Восемь лет тюрьмы назначили 44-летней бывшей работнице таможни, занимавшей должность «начальника архивного отдела» в оккупационной администрации в Купянске.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, до начала полномасштабного вторжения женщина работала главным инспектором отдела документооборота Харьковской таможни и имела специальное звание – советник таможенной службы ІІІ ранга.

«После захвата россиянами части территории Харьковщины злоумышленница добровольно сотрудничала с врагом и была «переведена» оккупационными властями в так называемую «Военно-гражданскую администрацию Харьковской области». Летом 2022 года ее назначили на фейковую должность «начальника архивного отдела» в управлении документационного обеспечения оккупационной администрации рф которая размещалась в захваченном в то время Купянске», — рассказали правоохранители.

Установлено, что на этой должности фигурантка внедряла российские нормы документооборота, упорядочивала документы, формировала дела и передавала их руководству оккупационной администрации.

«Под ее руководством в архивном подразделении оккупантов накапливалась информация, которая могла быть использована враждебными спецслужбами для окончательной аннексии оккупированных территорий Харьковской области. Эта информация могла способствовать проведению принудительной паспортизации украинцев российскими паспортами, организации фейкового референдума о вступлении оккупированных территорий в состав рф, национализации агрессором захваченных украинских предприятий и недвижимости», — считают в СБУ.

В ходе контрнаступления СОУ осенью 2022 года она сбежала на территорию РФ. Суд заочно признал ее виновной в коллаборационной деятельности и приговорил к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества, отметили в Харьковской областной прокуратуре. Также суд лишил ее специального звания – советника таможенной службы.

Кроме того, еще в течение еще 10 лет ей запрещено занимать руководящие должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, местного самоуправления и на государственных предприятиях.

Автор: Виктория Яковенко
