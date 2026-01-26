Вибухи без кінця: «простий тероризм» у Харкові – підсумки 26 січня

Три доби поспіль Харків живе під ударами безпілотників. Крижаний дощ суне на Харківщину. Метрошколу розширили в Харкові. Метрополітен встановив світовий рекорд. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 26 січня.

Особливо інтенсивна серія терору розпочалася в ніч проти суботи, 24 січня. Місто було під атакою «шахедів». Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удари 25 БпЛА. За даними мерії, вони припали по 13 локаціях. У прокуратурі додали: був ще й ракетний удар – «іскандером» по цивільному підприємству. Здебільшого дісталося Індустріальному та Немишлянському районам. Постраждала 31 людина, в тому числі двоє дітей. У неділю російські атаки минулися без значної кількості постраждалих, проте також були інтенсивними. У хід пішли «молнии». «Прильоти» були по приватному будинку в Немишлянському районі та багатоповерхівках – у Київському. Поранення отримала літня жінка. Сьогодні в місті посеред повітряної тривоги траплялися лише короткі перерви. Знов летіли «молнии». Були збиття в повітрі та на підльоті до Харкова. Проте деякі безпілотники подолали ППО. Коли ми готували цей випуск, було відомо про «прильоти» в Немишлянському та Київському районах. На місцях пошкоджені вікна багатоповерхівок, без постраждалих. Міський голова Харкова Ігор Терехов, коментуючи дії російської армії, назвав їх «простим тероризмом». За словами мера, такої інтенсивності ворожих атак Харків не бачив уже давно. Лише за останній тиждень зафіксували 35 обстрілів.

За прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11:00-12:00 27 січня. До вечора метеорологічне лихо охопить весь регіон. Служба відновлення інфраструктури попередила водіїв про високий ризик утворення ожеледиці. Від поїздок радять за можливості утриматися.

Там зможуть навчатися 350 дітей. Директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко відзначила: школярі прилеглого району до цього моменту не мали можливості навчатися офлайн. Це перша безпечна локація поруч. Зокрема, вчитися там зможуть школярі одного з кращих ліцеїв міста – 45-го. Плюс нової навчальної території – в тому, що там дітям буде, куди вийти на перерву, простір це дозволяє. Обладнав нові класи ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Євросоюзу.

Його визнали запрошені до міста фахівці THE BOOK OF WORLD RECORDS. Предметом їхнього аналізу стали 16 монументальних панно в техніці гарячої емалі на міді. Ними прикрашені три станції метрополітену – «Ботанічний сад», «Олексіївська» та «Перемога». Тепер офіційно підтверджено: це найбільший у світі ансамбль робіт, що виконаний в цій унікальній техніці. Фіксацію рекорду провели на станції «Перемога», відзначили в пресслужбі КП «Харківський метрополітен».