Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)

Суспільство 14:48   26.01.2026
Вікторія Яковенко
Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото) Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харківській підземці офіційно встановили світовий рекорд — тут розміщено найбільший у світі ансамбль живописних панно, виконаних у техніці гарячої емалі на міді.

«Фахівці THE BOOK OF WORLD RECORDS підтвердили, що 16 монументальних панно загальною площею понад 100 квадратних метрів, розташованих на станціях «Ботанічний сад», «Олексіївська» та «Перемога», є найбільшим у світі ансамблем робіт, виконаних у цій унікальній техніці», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Фіксація рекорду та вручення сертифікатів відбулися на станції метро «Перемога».

«Світовий рекорд став ще одним підтвердженням того, що Харківський метрополітен — це не лише транспортна артерія, а й важливий культурний простір міста», – йдеться у повідомленні.

рекорд в метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
рекорд в метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
рекорд в метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”

Автор: Вікторія Яковенко
