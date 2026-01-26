Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У Харківській підземці офіційно встановили світовий рекорд — тут розміщено найбільший у світі ансамбль живописних панно, виконаних у техніці гарячої емалі на міді.
«Фахівці THE BOOK OF WORLD RECORDS підтвердили, що 16 монументальних панно загальною площею понад 100 квадратних метрів, розташованих на станціях «Ботанічний сад», «Олексіївська» та «Перемога», є найбільшим у світі ансамблем робіт, виконаних у цій унікальній техніці», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».
Фіксація рекорду та вручення сертифікатів відбулися на станції метро «Перемога».
«Світовий рекорд став ще одним підтвердженням того, що Харківський метрополітен — це не лише транспортна артерія, а й важливий культурний простір міста», – йдеться у повідомленні.
