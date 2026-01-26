Мировой рекорд установили в метро Харькова: подробности (фото)
В Харьковской подземке официально установили мировой рекорд — здесь размещен крупнейший в мире ансамбль живописных панно, выполненных в технике горячей эмали на меди.
«Специалисты THE BOOK OF WORLD RECORDS подтвердили, что 16 монументальных панно общей площадью более 100 квадратных метров, расположенных на станциях «Ботанический сад», «Алексеевская» и «Победа», являются крупнейшим в мире ансамблем работ, выполненных в этой уникальной технике», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
Фиксация рекорда и вручение сертификатов состоялись на станции метро «Победа».
«Мировой рекорд стал еще одним подтверждением того, что Харьковский метрополитен — это не только транспортная артерия, но и важное культурное пространство города», — говорится в сообщении.
