Мировой рекорд установили в метро Харькова: подробности (фото)

Общество 14:48   26.01.2026
Виктория Яковенко
Мировой рекорд установили в метро Харькова: подробности (фото) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харьковской подземке официально установили мировой рекорд — здесь размещен крупнейший в мире ансамбль живописных панно, выполненных в технике горячей эмали на меди.

«Специалисты THE BOOK OF WORLD RECORDS подтвердили, что 16 монументальных панно общей площадью более 100 квадратных метров, расположенных на станциях «Ботанический сад», «Алексеевская» и «Победа», являются крупнейшим в мире ансамблем работ, выполненных в этой уникальной технике», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Фиксация рекорда и вручение сертификатов состоялись на станции метро «Победа».

«Мировой рекорд стал еще одним подтверждением того, что Харьковский метрополитен — это не только транспортная артерия, но и важное культурное пространство города», — говорится в сообщении.

рекорд в метро
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
рекорд в метро
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
рекорд в метро
Фото: КП «Харьковский метрополитен»

